На Ставрополье в 2026 году закупят 200 автобусов на экологически чистом топливе

Они будут совершать рейсы по территории Кавказских Минеральных Вод

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края в 2026 году закупят 200 автобусов, работающих на экологически чистом топливе, они будут совершать рейсы по территории Кавказских Минеральных Вод, где расположена группа курортов федерального значения. Об этом губернатор края Владимир Владимиров сообщил во время пресс-конференции в ТАСС.

В крае есть один маршрут общественного транспорта, связывающий аэропорт в городе Минеральные Воды с железнодорожным вокзалом и городами-курортами. Власти региона планируют расширить транспортное сообщение между городами Кавказских Минеральных Вод и аэропортом.

"Мы будем развивать собственную сеть, в будущем году планируем 200 автобусов купить. И именно в Кавминводы, именно на экологически чистом топливе", - сказал Владимиров.

По словам губернатора, также для удобства гостей и жителей края ведется совместная работа с РЖД по запуску электрички из аэропорта в города-курорты.