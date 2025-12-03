В Подмосковье почти 45 тыс. человек прошли обучение в школах сахарного диабета

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 45 тыс. жителей Московской области с начала текущего года прошли обучение в школах сахарного диабета. На занятиях врачи рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови и принципах правильного питания, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Сахарный диабет - коварное хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля и соблюдения диеты. Чтобы пациенты могли проще адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, в Подмосковье работают школы сахарного диабета для взрослых и детей. На занятиях врачи рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови, подсчете углеводов, принципах правильного питания, а также отвечают на волнующие вопросы. В этом году такое обучение прошли почти 45 тыс. человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что в Московской области работают 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 детских школ.

Отмечается, что обучение в таких школах может пройти любой житель Подмосковья с подтвержденным сахарным диабетом.