Соцучреждения КЧР получили реабилитационное оборудование на 14 млн рублей

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что продолжается реализация программы "Доступная среда"
10:19

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Организации социального обслуживания в Карачаево-Черкесии (КЧР) с начала года получили современное реабилитационное оборудование на 14 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Продолжается реализация программы "Доступная среда". Только в этом году в организации социального обслуживания Карачаево-Черкесии поступило современное реабилитационное оборудование на 14 млн рублей", - говорится в сообщении.

В прошлом году в республике новейшим оборудованием оснастили реабилитационное отделение детской многопрофильной больницы, отметил Темрезов. 

