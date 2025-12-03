В Петербурге учредили звание "Образцовый детский коллектив"

Это сделано для поддержки творчества, спорта, развития научных и технических знаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга учредили звание "Образцовый детский коллектив" для поддержки творчества, спорта, развития научных и технических знаний. Как сообщила пресс-служба городской администрации, постановление об учреждении звания подписал губернатор Александр Беглов.

"Это звание будет присваиваться детским коллективам образовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной направленности", - сообщила пресс-служба.

Инициатива направлена на повышение качества образовательного процесса в детских коллективах. Награда должна стимулировать развитие детского творчества и профессиональное совершенствование педагогических работников. Звание будет присуждаться сроком на пять лет по результатам конкурсного отбора.