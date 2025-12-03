Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским

Американский актер также заявил о благодарности за возможность быть частью российского народа

Редакция сайта ТАСС

Стивен Сигал © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американский актер Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским и намерен продолжать жить и работать в России. Об этом он сказал, выступая на церемонии награждения лауреатов премии "Мы вместе" в Национальном центре "Россия".

По словам артиста, главным достоинством россиян он считает единство и готовность поддерживать друг друга. "То, что вы все едины и помогаете друг другу, - это очень ценно. Это то, что выделяет Россию", - отметил Сигал.

Он подчеркнул, что благодарен за возможность быть частью российского народа. "Я горжусь быть русским. Если Господь даст мне возможность остаться в России и продолжать здесь свое дело, я буду благодарен", - добавил он.

Торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе" проходит в рамках одноименного форума. В 2025 году на премию подано рекордное число заявок - 52 383 из 147 стран. За 5 лет участников стало больше в два раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Организаторами форума выступают Росмолодежь и Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.