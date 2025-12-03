В кинопарке "Москино" откроют дом Деда Мороза и тюбинговую горку

Мероприятия на площадке будут проходить каждые выходные с 12:00 до 17:20 каждый час

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тюбинговая горка и локация "Дом Деда Мороза" заработают в кинопарке "Москино" 6 и 7 декабря, а 14 декабря запланировано открытие катка, сообщили в пресс-службе кинопарка.

"Особенным событием для гостей станет открытие площадки "Дом Деда Мороза", на которой прошли съемки кинокартин "Одна дома - 3" и "Разыскивается Дед Мороз". Дети и их родители смогут принять участие в театрализованном иммерсивном представлении "В гостях у Деда Мороза", встретиться с зимним волшебником и упаковать подарки вместе с его помощниками - эльфами. В новогодних декорациях гости смогут посетить несколько комнат: гостиную с бархатными диванами, стеллажами с подарками, почтой и хрустальной люстрой, а также рабочий кабинет и другие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия на площадке будут проходить каждые выходные с 12:00 до 17:20 каждый час. На центральной площади кинопарка на протяжении всей зимы будет работать тюбинговая горка с четырьмя спусками: двумя по 115 м и двумя по 75 м. Подняться наверх можно на траволаторе с пандусом длиной 75 м. Площадка работает до 1 марта.

Кроме того, 14 декабря в локации "Соборная площадь" состоится торжественное открытие катка площадью более 3 тыс. кв. м. Гости увидят выступление двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой и других профессиональных фигуристов, а также смогут получить автографы. "Посетители кинопарка смогут покататься на коньках в окружении кинодекораций, отображающих соборы и палаты Московского Кремля. А в самом центре катка установят две новогодние елки высотой 9,5 и 12 м, их украсят видеоэкраны, игрушки и световые гирлянды", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

С 31 декабря 2025 по 12 января 2026 года на территории катка пройдут показы новогодних советских фильмов и мастер-классы фигуристов.