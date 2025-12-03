На грантовый конкурс ПФКИ поступило более 9 тыс. заявок

Экспертное жюри распределит почти 5 млрд рублей среди самых сильных проектов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) завершил прием заявок на второй грантовый конкурс 2026 года. На участие в нем было подано 9 232 заявки из всех регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Заявочная кампания второго грантового конкурса 2026 года завершена. Теперь стартует не менее важный этап - экспертиза. Каждую идею ждет многосторонний профессиональный анализ. До конца апреля экспертное жюри проделает колоссальную работу, чтобы распределить почти 5 млрд рублей среди самых сильных проектов - тех, что действительно способны изменить культурный ландшафт России", - приводятся слова генерального директора ПФКИ Романа Карманова. Он также отметил, что победители будут объявлены в конце апреля, а их проекты начнут воплощаться с июня.

Отмечается, что общий финансовый запрос составил почти 38 млрд рублей. Лидерами по количеству направленных заявок стали Москва (962 заявки), Омская область (544 заявки), Республика Башкортостан (409 заявок), Белгородская область (407 заявок), Нижегородская область (354 заявки), Республика Татарстан (337 заявок) и Санкт-Петербург (292 заявки). Участниками конкурсной волны также стали Донецкая и Луганская Народные Республики - из них поступило 55 и 17 заявок, из Херсонской и Запорожской области - по 6. Самыми популярными тематическими направлениями среди заявителей стали "Культурный код" (3 233 заявки), "Место силы" (1 406 заявок), "Единство с судьбой России" (1 143 заявки) и "Страна возможностей" (755 заявок).

Прием заявок на 16 волну конкурса проходил с 15 октября по 2 декабря. Подать на конкурс свои творческие инициативы могли негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. В конкурсе 12 тематических направлений: "Единство с судьбой России", "Многонациональный народ", "Мы вместе", "Нация созидателей", "Нравственные ориентиры", "Крепкая семья", "Наша сила в правде", "На страже Отечества", "Молодые лидеры", "Страна возможностей", "Культурный код", "Место силы".

О фонде

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании президентского указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года. Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны.