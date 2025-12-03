Собянин: акции памяти проходят в Москве 3 декабря

День Неизвестного Солдата отмечается в России с 2014 года

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Акции памяти, посвященные 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой и Дню Неизвестного Солдата, проходят в столице. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

"Сегодня - День Неизвестного Солдата. Он отмечается в нашей стране с 2014 года. Главный советский мемориал памяти всех павших появился в столице 3 декабря 1966 года в преддверии 25-летия Битвы под Москвой. На 41-м километре Ленинградского шоссе в 1941 году проходил рубеж обороны столицы, где насмерть стояли бойцы 16-й армии Западного фронта под командованием Константина Рокоссовского. Прах одного из них - рядового солдата - было решено захоронить в самом сердце столицы: в Александровском саду", - написал мэр.

Он добавил, что над могилой установили временную памятную плиту с надписью: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Павшим за Родину. 1941-1945". 8 мая 1967 года около памятника состоялась церемония зажжения Вечного огня. "Сегодня к Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы. В церемонии приняли участие представители проекта "Молодежь Москвы". Ребята почтили память воинов, павших на фронтах Великой Отечественной войны, и рассказали об их героическом подвиге", - отметил Собянин.

По его словам, еще одна памятная акция состоится на Поклонной горе в Парке Победы. Там из зажженных лампад выложат знаменитую фразу: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен", после чего возложат цветы к мемориалу "Вечный огонь" и почтят память павших минутой молчания. Также сегодня во всех административных округах столицы проходят акции памяти, посвященные 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Ветераны, волонтеры и жители города приводят в порядок памятники, мемориальные доски, памятные знаки и захоронения участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации и возлагают цветы.

"В течение года в столице проходят пять акций памяти. Только в этом году в них приняли участие порядка 80 тысяч человек. Это очень важные цифры. Мы - наследники подвигов наших предков. Мы всегда должны помнить и чтить тех, кто защищал нашу Родину!" - подчеркнул мэр.