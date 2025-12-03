Кинолог Голубев: закон о заводчиках остановит размножение больных собак

Президент Российской кинологической федерации подчеркнул, что гуманное разведение собак требует регламентных норм

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий разведение домашних животных, сократит бесконтрольное размножение больных собак и обяжет заводчиков нести ответственность за таких животных. Таким мнением с ТАСС поделился президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Во вторник группа депутатов разных фракций во главе с председателем думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект, регулирующий разведение домашних животных. В частности, предлагается создать единую некоммерческую организацию, которая будет вести реестр заводчиков по каждому виду животных на федеральном уровне.

"Существуют только общественные объединения, такие как Российская кинологическая федерация, в системе которых работают заводчики, - напомнил Голубев. - Стоит отметить, что ни один закон не регулирует обязанность заводчика быть членом какой-либо организации и работать в соответствии с ее нормативами и положениями, это добровольно. Таким образом появляются разведенцы, которые бесконтрольно плодят больных собак и не несут в дальнейшем никакой ответственности за этих животных".

Эксперт убежден, что гуманное разведение собак требует регламентных норм. "То есть, заводчики должны работать в системе кинологической организации, руководствуясь племенным положением, в котором указаны требования для допуска собаки в разведение. Нельзя допускать бесконтрольного разведения животных", - подчеркнул он.

Авторы законопроекта также предлагают закрепить обязанность передавать документы о происхождении при отчуждении животных, перечень которых будет утверждаться правительством РФ.