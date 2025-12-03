Победителем премии "Мы вместе" стал "Тотальный диктант - 2025"

В 2025 году проект охватил свыше 11 млн человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победителем в номинации "Страна возможностей" премии "Мы вместе" стал Вячеслав Беляков с просветительским проектом "Тотальный диктант - 2025". Награду ему вручил гендиректор президентской платформы "Россия - страна возможностей, ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин, передает корреспондент ТАСС.

"Тотальный диктант" - ежегодная акция, дополненная онлайн-школой, фестивалями и специальными форматами для иностранцев и детей, в 2025 году проектом было охвачено свыше 11 млн человек, включая ветеранов СВО. Второе место в номинации заняла Александра Коновченко с проектом "МестоПамяти.РФ", третье - Диана Дунина с марафоном "Добрая Вятка". Всего на номинацию "Страна возможностей" было подано 5 306 заявок.

"Невероятно счастлив вас сегодня чествовать в этом зале. Вы - те люди, которые действуют, когда другие сомневаются, вы - невероятная сила, которая хранит прошлое, творит настоящее, строит будущее <…>. Ваше сердце всегда бьется для других и сегодняшний день посвящен именно вам, сегодня в стране бьются все те сердца, для которых вы сделали невероятное, для которых вы творите чудеса", - сказал Бетин на торжественной церемонии вручения премии в Национальном центре "Россия".

Торжественная церемония вручения международной премии "Мы вместе" проходит в рамках одноименного форума. В 2025 году на премию подано рекордное число заявок - 52 383 из 147 стран. За пять лет участников стало больше в два раза, а география расширилась в 2,5 раза (с 59 до 147 стран). Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.