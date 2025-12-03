Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки чикунгунья и денге в РФ

Туристам при этом следует помнить о правилах безопасности, отметили в ведомстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Эпидемиологическая опасность распространения опасных тропических лихорадок чикунгунья и денге в России отсутствует, но туристам следует помнить о правилах безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация о том, что здоровью 1 500 российских туристов на Кубе угрожают лихорадки чикунгунья и денге. Уточняется, что не менее 14 граждан РФ уже перенесли заболевание в легкой форме.

"На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья и лихорадки денге, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что туристам в эндемичных регионах необходимо использовать репелленты для защиты от укусов насекомых и избегать экскурсий в болотистые районы, а после возвращения из путешествия внимательно следить за самочувствием. "Если вы почувствовали недомогание - например, высокую температуру, головную боль, сыпь или боли в суставах - немедленно обратитесь к врачу и сообщите ему о своих поездках. Чаще всего заболевания протекают без серьезных последствий, однако в некоторых случаях возможны тяжелые формы. Среди симптомов - внезапная лихорадка, сильные боли в суставах, мышечные и головные боли, а также тошнота, усталость и сыпь", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, ведомство запросило информацию у редакции Telegram-канала, распространившего сведения о нахождении российских туристов в эпицентре эпидемии лихорадок чикунгунья и денге на Кубе.

Эндемичными регионами для лихорадки чикунгунья являются страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго Восточная Азия, Западно Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. По данным на 2025 год, к странам с высоким риском заражения относятся Шри Ланка, Маврикий, остров Реюньон, Майотта, Сомали, Бразилия, Колумбия, Индия, Пакистан, Мексика, Нигерия, Филиппины и Таиланд.