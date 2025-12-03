В Кирове на месте сгоревшей церкви начались строительные работы

Специалисты забили первые сваи

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты забили первые сваи на месте сгоревшей деревянной Феодоровской церкви на набережной в Кирове и начали возведение нового каменного храма по проекту вятского архитектора Ивана Чарушина. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Начался основной этап воссоздания храма Феодоровской иконы Божией Матери. Решение отстроить его заново после пожара мы приняли сразу, как и то, что посвятим его памяти защитников Отечества. За основу взяли чертежи нашего великого земляка, вятского архитектора Ивана Чарушина. Сегодня строители официально приступили к работе", - написал Соколов.

Он отметил, что на месте стройки забили первую сваю.

"Для всех верующих людей это не просто начало стройки, это закладка центра веры, молитвы и объединения. Будущий храм станет не только украшением города, но и духовной опорой для прихожан. Сегодня мы все вместе - духовенство, власти, строители, жители - провели на этом святом месте молебен. Знаю, как многие по крупицам, от чистого сердца жертвуют на это благое дело, низкий поклон и огромная благодарность каждому, кто вкладывает в восстановление храма свои средства, труд и молитвы", - написал глава региона.

По данным правительства региона, храм Феодоровской иконы Божией Матери был построен в Вятке в 1915 году по проекту Ивана Чарушина, но в 1962 году был разрушен. В 2007 на месте храма построили деревянную церковь. 25 января 2023 года в здании церкви произошел пожар, предположительно, из-за аварийной работы электрооборудования. Здание серьезно пострадало: выгорело внутреннее убранство, весь второй этаж, колокольня, при этом удалось вынести и спасти напрестольное Евангелие и Антиминс. Позднее церковь разобрали, а глава региона Александр Соколов сообщил, что власти рассчитывают восстановить церковь.

Феодоровская церковь

Как сообщается на сайте проекта "Пешком по Вятке", расположенная на высоком берегу реки Вятки Феодоровская церковь была последним храмом, построенным в дореволюционном городе. Ее строительство связано с торжествами, которые происходили в 1913 году по всей России в честь 300-летия семьи Романовых, поэтому церковь также называли Романовской. В 1915 году нижний храм был освящен в честь всероссийской святыни - Феодоровской иконы Божией Матери, покровительницы Российского государства и династии Романовых, верхний этаж - во имя Святителя Николая.

В 1929 году храм закрыли и переоборудовали под клуб текстильщиков, а в 1930 году - под общежитие Стройуча. В годы Великой Отечественной войны в здании церкви разместили сборный пункт, она стала военным объектом. В 1946 году здание церкви вновь вернули Русской православной церкви, в нем возобновились богослужения, однако в октябре 1962 года храм снова закрыли и разрушили.

В 1974 году городские власти собирались возвести на этом месте памятник в честь 600-летия Кирова, в основании которого заложили капсулу времени. В нее поместили послание будущему поколению от пионеров, бюсты Ленина и Кирова, продукцию предприятий Кировской области: куклы, гармошки, шины, шубы. Памятник в итоге так и не возвели.

В 2002 году начались работы по восстановлению Феодоровской церкви, при этом из-за угрозы оползней решили построить не каменный, а деревянный храм - копию Владимирской церкви в резиденции президента РФ на Валдае. 25 августа 2007 года новый Феодоровский храм освятили.