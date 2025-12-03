В Москве более 72 тыс. школьников написали итоговое сочинение

Эксперты будут оценивать самостоятельность написания работы, объем, соответствие заявленной теме, аргументацию, композицию, логику

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Московские 11-классники 3 декабря написали итоговое сочинение по русскому языку, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В этом учебном году в итоговом сочинении приняли участие более 72 тыс. 11-классников. Для допуска к ЕГЭ выпускники должны получить "зачет" за итоговое сочинение. Кроме того, результаты сочинения могут учитываться как индивидуальное достижение при поступлении в вузы. Узнать результаты можно будет на портале mos.ru, в сервисе "Портфолио учащегося" в МЭШ или в образовательном учреждении не позднее 17 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году порядок и процедура проведения итогового сочинения, а также критерии оценивания не изменились. Эксперты будут оценивать самостоятельность написания работы, объем, соответствие заявленной теме, аргументацию, композицию, логику рассуждений, качество письменной речи и грамотность.

Участники могли выбрать одну из шести тем, сформулированных в рамках трех направлений: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Семья, общество, Отечество в жизни человека", а также "Природа и культура в жизни человека". Например, было предложено подготовить рассуждение о том, как эгоизм может быть опасен для любви и какие поступки свидетельствуют о духовной зрелости человека, также учащиеся писали сочинения про самое главное в семье и события отечественной истории XIX века, заставляющие задуматься о будущем. Выпускники, которые по уважительной причине не смогли написать итоговое сочинение в основной срок или получили незачет, могут сдать экзамен в резервные даты - 4 февраля и 8 апреля 2026 года.