В РФ будут принимать электронные заявления на именные стипендии для студентов

С 2026 года они заменят бумажные заявки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Заявления на именные стипендии для студентов российских вузов с 2026 года будут принимать только в электронном виде, что упростит процесс и сократит время на оформление заявок. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС-Урал заместитель руководителя направления стипендиального обеспечения Минобрнауки России Антон Ханджян.

"Будет подача только в электронном виде, в том числе и на старые наши именные стипендии. Все будет исключительно в электронном виде, никаких бумажных заявок подаваться не будет, все с электронными подписями" - сказал он, уточнив, что подачу электронных заявлений введут с 2026 года. Это упростит процесс и сократит время на оформление заявок. Ранее заявления подавались в бумажном виде.

В 2025 году учредили новые именные стипендии: имени А. Н. Крылова в области кораблестроения, стипендии имени В. В. Жириновского в области востоковедения и государственного управления, стипендию имени М. В. Пироговой за достижение в области гражданских инициатив и проявление активной гражданской позиции. Заявления на эти стипендии впервые принимались тестово в электронном виде.

По словам Ханджяна, каждая именная стипендия для студентов составляет не менее 15 тыс. рублей, а для аспирантов - не менее 20 тыс. рублей.