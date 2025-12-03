ГД отклонила проект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, предусматривающий ежегодную денежную выплату перед началом учебного года семьям с детьми, обучающимися в российских образовательных учреждениях.

Законопроект внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым в августе. Предлагается внести изменения в закон "О ежегодной выплате семьям, имеющим детей, обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего профессионального и высшего образования, реализуемым в РФ", предусматривающие установление ежегодной выплаты одному из родителей на каждого обучающегося ребенка.

Так, согласно законопроекту, размер выплаты для семей с детьми от 6 до 18 лет (дети-инвалиды - до 23 лет), обучающимися по таким образовательным программам, составит 28 700 рублей. Для малоимущих семей предусмотрена повышенная выплата - 43 050 рублей. Для малоимущих семей с детьми-инвалидами предусмотрена выплата в размере 50 225 рублей.

Также законопроектом предлагается установить выплату для семей с детьми в возрасте от 18 до 23 лет (дети-инвалиды - до 28 лет), обучающимися по основным профессиональным образовательным программам очной формы среднего профессионального и высшего образования, в размере 14 350 рублей. Для малоимущих семей с детьми, обучающимися по этим программам, выплата составит 21 525 рублей.

Как указывается в заключении профильного комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, законопроект требуют дополнительной проработки, в том числе с точки зрения финансового обеспечения и согласования с действующими нормативными актами. Отмечается, что при отсутствии расчетов бюджетных расходов и механизмов контроля использование подобной выплаты может привести к дублированию существующих мер поддержки и росту нагрузки на федеральный бюджет без гарантированного эффекта.

В заключении комитета также указывается на внутренние несоответствия законопроекта, включая расхождения в возрастных критериях, упоминание утративших силу нормативных актов и нестыковки в формулировках, связанных с передачей полномочий субъектам РФ. Отмечается, что ряд положений не согласуется с законом "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ".