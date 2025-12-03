Глава Минюста назвал три цели, объединяющие юристов

Константин Чуйченко напомнил, что в России исторически сложилось, что первым идет обеспечение прав и законных интересов граждан

Глава Минюста России Константин Чуйченко © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Минюста России Константин Чуйченко назвал три цели, которые, по его мнению, объединяют юристов в России.

"Миссия юристов состоит из трех важнейших составляющих. Первое - это охрана и защита прав и законных интересов граждан организации. Второе - это обеспечение верховенства закона. Третье - это укрепление государственности", - сказал он, отвечая в День юриста на вопрос информагентств о том, что объединяет российских юристов.

Он напомнил, что в России исторически сложилось, что первым идет обеспечение прав и законных интересов наших граждан.

"Я считаю, все эти три составляющие равновесны. Мы видим, что только сильное государство может обеспечить надлежащую защиту и охрану прав и верховенство закона. Поэтому эта триада, мне кажется, все-таки равновесна", - отметил он.

"Это и есть то, что объединяет, это и есть наша миссия, миссия юристов, которые работают в сегодня в России", - добавил он.