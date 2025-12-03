Ленобласть собрала 7,5 тыс. заявок по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

До февраля будут обработаны все предложения жителей региона

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. В рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" 7,5 тыс. заявок поступило по итогам сбора предложений по благоустройству территорий Ленинградской области. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев.

"Мы традиционно очень активно в этом участвуем. Если посмотреть на сухую статистику, то в этом году мы получили 7,5 тыс. предложений по различным объектам, которые заинтересовали жителей. В прошлом году было 4,5 тыс. Почти в полтора раза больше. На будущий год мы планируем реализовать 148 проектов по различным направлениям", - рассказал Беляев.

Также Беляев отметил, что в 2025 году в Ленобласти было реализовано 132 проекта: 97 проектов благоустройства общественных территорий, 25 дворовых территорий, четыре проекта-победителя и шесть проектов, реализованных в рамках повышения качества городской среды.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" запущен в 2025 году и продлится до декабря 2030 года.

Региональный этап в 2025 году завершился 30 ноября. До февраля будут обработаны все предложения жителей Ленобласти. Весной 2026 года пройдет федеральный этап, где любой житель России старше 14 лет сможет выбрать, какие общественные пространства должны появиться или нуждаются в обновлении.