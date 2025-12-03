ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Первый созданный азербайджанскими школьниками пикоспутник вывели на орбиту

Исполняющий обязанности председателя правления "Азеркосмоса" Дунай Бедирханов отметил, что спутник будет находиться на орбите около года и обеспечит передачу данных для сервисов Интернета вещей
11:48

БАКУ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый созданный азербайджанскими школьниками пикоспутник успешно выведен на орбиту. Об этом сообщил на брифинге в Баку советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Байрамов.

"Спутник был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX с космической базы в Калифорнии", - сказал Байрамов.

По его словам, малый спутник типа PocketQube изготовлен учащимися 7-9 классов школ Азербайджана в рамках конкурса "Национальные спутниковые инновации" Космической академии при Азербайджанском космическом агентстве ("Азеркосмос"). Его размеры составляют 5×5×5 см, а масса - около 250 г.

Исполняющий обязанности председателя правления "Азеркосмоса" Дунай Бедирханов отметил, что спутник, получивший название "Победа Азербайджана", будет находиться на орбите около года и обеспечит передачу данных для сервисов Интернета вещей (IoT). Он подчеркнул, что эти данные будут использоваться в образовательных целях. 

