В аэропорту Минеральных Вод задерживается прибытие пяти рейсов

Это связано с неблагоприятными погодными условиями

ПЯТИГОРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Задержки рейсов в аэропорту Минеральных Вод на Ставрополье связаны с непогодой. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло, на данный момент задерживается прилет пяти рейсов - из Иваново, Уфы, Самары, Сочи и Оренбурга.