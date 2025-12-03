ГД отклонила законопроект о добровольном порядке регистрации по месту пребывания

Как отметили в заключении комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, предлагаемые изменения являются нецелесообразными

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий введение права регистрации граждан по месту жительства или месту пребывания в пределах РФ вместо обязанности. Как отмечается в заключении комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, предлагаемые законопроектом изменения являются нецелесообразными.

В заключении указывается, что регистрационный учет граждан вводится для исполнения гражданами обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом, в том числе для воинского учета, голосования на выборах. Кроме того, законодательство РФ увязывает с регистрацией по месту пребывания получение отдельных социальных гарантий и госуслуг, добавили в комитете. "Проектируемый авторами подход не учитывает адресный характер оказания помощи пострадавшим, например, в результате обстоятельств чрезвычайного характера", - говорится в заключении.

Также, отметили в комитете, реализация положений законопроекта может создать предпосылки для ухудшения криминогенной ситуации, осложнить работу правоохранительных органов по розыску и установлению лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов фракции "Новые люди" в марте. Изменения предлагается внести в закон "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации", установив добровольный порядок регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

"Актуальность законопроекта связана с необходимостью перехода к добровольному и уведомительному порядку фиксации фактического места проживания граждан, который заменит существующий институт постоянной или временной регистрации", - отмечается в пояснительной записке. Депутаты подчеркнули, что существующая система обязательной регистрации зачастую не учитывает реальные жизненные обстоятельства граждан. Например, многие арендодатели отказываются оформлять регистрацию по адресу принадлежащих им квартир.

Кроме того, большинство услуг гражданам предоставляется вне зависимости от места регистрации, отмечают авторы проекта. "Таким образом, уже сегодня государственные системы способны функционировать на основе добровольного уведомления граждан о своем месте жительства, что подтверждает возможность перехода к более гибкой и добровольной системе регистрации для граждан", - говорится в документе.