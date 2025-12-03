В Подмосковье свыше 38 тыс. выпускников написали итоговое сочинение

Оценка будет проводиться по системе "зачет" или "незачет"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более 38 тыс. 11-классников подмосковных школ написали итоговое сочинение, которое является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации, об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

"Третьего декабря в Подмосковье прошло итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов. Оно является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации, участие в нем приняли более 38 тыс. 11-классников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что написание сочинения прошло на базе 847 образовательных организаций. Темы можно было выбрать из следующих разделов: духовно-нравственные ориентиры в жизни человека; семья, общество, Отечество в жизни человека; природа и культура в жизни человека. В каждом разделе - по две темы.

Как дополнили в министерстве, оценка итогового сочинения будет проводиться по системе "зачет" или "незачет". Участники смогут ознакомиться с результатами не позднее 17 декабря в своих школах.