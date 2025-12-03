Эксперт Пикулева: мультсериалы вернули детскую аудиторию на телевидение

По словам исполнительного директора Ассоциации анимационного кино Ирины Мастусовой, рост зрительского интереса сопровождается и увеличением государственных инвестиций в индустрию

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Детская аудитория активно возвращается к телеэкранам, и ключевую роль в этом процессе играют российские анимационные сериалы. Об этом сообщила директор по специальным проектам Mediascope Марина Пикулева в рамках Московского индустриального медиафорума, передает корреспондент ТАСС.

"Мультсериалы вернули детскую аудиторию на ТВ. В 2025 году аудитория, которая их смотрит, выросла на 7% по отношению к прошлому году", - сообщила она в ходе сессии "Анимация: бренд 360".

Она подчеркнула, что, хотя анимация и считается нишевым жанром, ее аудитория довольно велика. "Конечно, анимация - это жанр нишевый. Тем не менее, у него большая аудитория, она стабильна и она "подрастает". Не только дети смотрят такой контент", - добавила Пикулева.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова отметила, что рост зрительского интереса сопровождается увеличением государственных инвестиций в индустрию. "Государственное финансирование производителей в индустрии анимации в 2025 году выросло на 10,7% по отношению к прошлому году и превысило 1,5 млрд рублей", - рассказала она.

При этом, как отметила Мастусова, несмотря на позитивную динамику 2024-2025 годов, для устойчивого развития индустрии необходима дальнейшая комплексная поддержка. По ее мнению, ключевыми мерами должны стать не только прямое финансирование производства контента, но и поддержка производителей детских товаров с российскими анимационными образами, усиление защиты интеллектуальной собственности.

Кроме того, для глобального продвижения российской анимации, как считает эксперт, критически важны восстановление и поддержка экспортных возможностей, развитие технологической независимости, а также совершенствование системы подготовки кадров для анимационной индустрии.

