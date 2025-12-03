Путин награждает лучших волонтеров

Глава государства принимает участие в форуме "Мы вместе"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в торжественной церемонии вручения Международной премии "Мы вместе", в рамках которой наградит лучших волонтеров и активистов.

Форум "Мы вместе" проходит со 2 по 5 декабря на площадке Национального центра "Россия".

Мероприятие объединяет тысячи участников со всех регионов РФ и представителей 47 иностранных государств.

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, а также отражает растущий интерес к волонтерству и социальным инициативам как в России, так и за рубежом. Организаторами выступают Росмолодежь и Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.