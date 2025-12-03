Госдума почтила минутой молчания память неизвестных героев Великой Отечественной

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что в европейских странах за последние 30 лет было зафиксировано более 3,5 тыс. случаев сноса памятников советским воинам

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты почтили минутой молчания на пленарном заседании память героев Великой Отечественной войны, чьи имена остаются неизвестными. Об этом говорится в сообщении на сайте Думы.

"Война прошла через каждую семью, 27 млн человек погибло. Вы видите, насколько в европейских странах, которые освободили наши советские солдаты, по-разному относятся к их памяти, пытаются переписать историю", - сказал Володин в связи с памятной датой - Днем Неизвестного Солдата.

Володин отметил, что в европейских странах за последние 30 лет было зафиксировано более 3,5 тыс. случаев сноса памятников советским воинам. "Но подвиг, который они совершили, бессмертен. Мы должны защитить память о героях, сделать все, чтобы, наконец-то, европейские государства, их граждане осознали, что они поступают кощунственно, несправедливо", - подчеркнул председатель палаты парламента.

Он добавил, что на сегодняшний день более двух миллионов советских солдат продолжают числиться пропавшими без вести, многие из них погребены на территории других государств, места этих захоронений также остаются неизвестными.