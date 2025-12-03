Путин поздравил отца пятерых детей с большой семьей
Редакция сайта ТАСС
12:07
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с волонтерами поздравил отца пятерых детей с тем, что у того столь большая семья.
Сегодня глава государства встретился с волонтерами - участниками международного форума "Мы вместе". В их числе был и Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексея. "Я многодетный отец, у меня пятеро детей", - рассказал он.
"Поздравляю вас", - отреагировал Путин.