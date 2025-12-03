В Бурятии на двух участках трассы "Байкал" сняли реверсивное движение

Ограничения вводили из-за ДТП

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 3 декабря. /ТАСС/. Реверсивное движение снято на двух участках федеральной трассы "Байкал" в Бурятии, введенное ранее из-за ДТП - на 197-м км и на перевале Мандрик в иркутском направлении. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"Реверс снят на обоих участках", - сообщили в ведомстве.

На трассе "Байкал" на границе Бурятии и Иркутской области движение автомобилей осуществляется в штатном режиме, в том числе и на участке, где днями ранее из-за погодных условий - осадков, 30-градусного мороза и нескольких ДТП образовался многокилометровый затор. "Заторов нет, проезд открыт для всех видов транспорта", - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

В целом бесперебойное движение по трассе "Байкал" на границе Бурятии и Приангарья после расчистки проезжей части спецтехникой было восстановлено утром 3 декабря. Помощь водителям, оказавшимся в трудных условиях, была организована силами полиции и спасателей. "Проводилось информирование дальнобойщиков. Из Улан-Удэ в Кабанский район был направлен подвижный пункт обогрева, на месте было организовано взаимодействие с ГИБДД", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. На федеральной трассе в Кабанском районе Бурятии в круглосуточном режиме функционировали стационарные пункты обогрева и питания на базе придорожных кафе.