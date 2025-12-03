Губернатор Ставрополья: международная обстановка не повлияла на иностранный турпоток

Край занял седьмое место среди субъектов РФ по объему потока туристов по итогам 10 месяцев 2025 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международная обстановка не повлияла на число приезжающих в Ставропольский край иностранных туристов, сообщил губернатор края Владимир Владимиров во время пресс-конференции в ТАСС. За пять лет объем иностранного турпотока в регионе значительно увеличился.

"С начала 2025 года 156 тыс. иностранных туристов к нам приехали из стран дальнего и ближнего зарубежья. Проводим фестиваль уличной культуры и спорта "Кардо" в городе Ставрополе. Начинали с 7 стран-участниц, в этом году у нас приехали участники из 57 стран. Из них 14 относятся к дружественным, все остальные - недружественные страны", - отметил он.

Ранее Владимиров сообщал, что объем иностранного турпотока в доковидном 2019 году составлял порядка 70 тыс. туристов в год. Глава региона отметил, что в 2026 году ожидается также увеличение числа стран-участниц международной премии "Кардо".

"В 2025 году приехали 3 тыс. участников, 16 тыс. болельщиков со всего мира. Уже сейчас понимаем, что в следующем году приедут участники из 63 стран. Нас не отменишь, мы слишком большие, слишком активные, креативные", - отметил Владимиров.

Ставропольский край занял седьмое место среди субъектов РФ по объему турпотока по итогам 10 месяцев 2025 года. Доля края в общем турпотоке России составила 2,3%, регион.