На Кавминводах появится реабилитационный центр для бойцов СВО

Губернатор Владимир Владимиров отметил, что в регионе действуют меры поддержки для бойцов специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Власти Ставрополья намерены открыть реабилитационный центр в районе Кавказских Минеральных Вод для бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"По реабилитации: у нас сегодня прекрасный реабилитационный центр в городе Ставрополь, на Кавминводах мы сейчас формируем. Именно для тех ребят, которые со сложностями пришли. Инфраструктура тоже в этом отношении развивается", - сказал Владимиров .

Он также напомнил, что в крае с начала СВО действует несколько мер поддержки.

"Мы платим за государственную награду, помогаем семьям погибших. <...> Дальше, помощь - собрать детей в школу, обучение, оплата образования, бесплатное питание, без очереди устройства по месту проживания в школы, в садики, в секции. Это все есть на Ставрополье", - добавил Владимиров.

Он отметил, что в каждом населенном пункте региона добровольцы плетут сети, делают окопные свечи, стельки и многое другое, что нужно фронту. "Мы сделали грант для участников СВО для восстановления бизнеса в размере 5 млн. Социальные контракты участникам. Это до 500 тыс. получаешь на развитие собственного бизнеса. Мы на это 600 млн сегодня направляем", - сказал Владимиров.