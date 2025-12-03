Chrome при голосовом вводе определяет украинский язык как русский

На портале для обращений по поводу ошибок в Chromium пожаловались, что это "указывает, скорее, на смысловую подмену, чем на просто неверное распознавание"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Украинский язык при голосовом вводе в последних версиях браузера Google Chrome идентифицируется как русский, следует из карточки проблемы на портале для обращений по поводу ошибок в Chromium (открытое ПО, на основе которого создан Chrome).

Так, украинская речь часто классифицируется как русская; может происходить переключение с украинского на русский в пределах одного надиктованного фрагмента; может иметь место полное переключение на русский, даже если вся речь - на украинском; замечена замена украинских слов русскими эквивалентами (вместо "зроби, будь ласка, переклад" - "сделай, будь ласка, перевод").

Сообщивший о проблеме пользователь считает, что это "указывает, скорее, на смысловую подмену, чем на просто неверное распознавание". Проблему, как утверждается, можно заметить на любом веб-сайте, который использует Web Speech API для ввода речи на украинском языке, в Chrome версий от 140 до 142. В версиях браузера от 114 до 120 такой проблемы не существовало.

"Из этого поведения видно, что механизм автоидентификации языка в Web Speech API неправильно интерпретирует украинскую фонетику как русскую и пытается "исправить" продиктованный текст, заменив [часть на] русские слова", - допускается в обращении.

Решению не помогает удаление русского языка ни из браузера, ни из в принципе системы. Заметивший указывает, что к микрофону во время голосового ввода имеет доступ только Chrome. "Из-за этой проблемы ввод украинской речи в Chrome фактически невозможен", - резюмирует он.