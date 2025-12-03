ГД включает время службы добровольцем в стаж для пенсии за выслугу лет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект о зачислении периода пребывания в добровольческих формированиях в стаж при назначении пенсии за выслугу лет. Документ на рассмотрение палаты парламента в ноябре внесло правительство РФ.

Законопроект предусматривает, что при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП в стаж будут засчитывать периоды пребывания в добровольческих формированиях. Право на пенсию они смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы в добровольческом формировании.

Если Госдума примет документ в третьем чтении и его впоследствии подпишет президент РФ, нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года. Лица, исключенные из добровольческих формирований до вступления в силу закона, смогут обратиться с заявлением о назначении им пенсии либо о пересмотре размера пенсии со дня вступления в силу этого закона.

Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, защитники России "должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения". "В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами, - подчеркивал политик. - Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях".