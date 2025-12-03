В Подмосковье в 2025 году оснастили шумовыми полосами более 40 дорог

МОСКВА, 3 декабря, /ТАСС/. Установку 62 комплектов шумовых полос завершили на 43 региональных дорогах Московской области. Работы прошли в 23 городских округах, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Шумовые полосы обустроили на 43 региональных дорогах перед пешеходными переходами, перекрестками, опасными участками и вблизи населенных пунктов в 23 округах. Работы общим объемом порядка 800 кв. м выполнили из белого холодного термопластика - материала, который используется для создания долговечных и устойчивых к внешним воздействиям дорожных разметок. Белый цвет разметки обеспечивает хорошую видимость полос на дороге в различных условиях освещенности", - привели в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина.

В пресс-службе добавили, что всего было установлено 62 комплекта шумовых полос. Они предназначены для создания акустического и тактильного эффекта за счет неровностей на поверхности дорожного покрытия на определенном участке дороги, чтобы привлечь внимание водителя и предупредить его о необходимости снижения скорости.

По данным министерства, работы прошли в Луховицах, Егорьевске, Шатуре и других округах Подмосковья.

Подчеркивается, что мера входит в комплекс мероприятий, направленных на снижение количества аварий и повышение безопасности дорожного движения в целях реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни".