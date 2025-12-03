На Ставрополье появятся четыре новых санатория

Это инвестиции порядка 17 млрд рублей, отметил глава региона Владимир Владимиров

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены построить четыре новых санатория. Об этом журналистам сообщил глава региона Владимир Владимиров после пресс-конференции в ТАСС.

"Заложены четыре новых санатория. Это инвестиции порядка 17 млрд рублей. <...> Плюс в Левокумском округе, это азербайджанские инвестиции, построены, теплицы", - сказал Владимиров.

Он подчеркнул, что турпоток из Азербайджана в Кавминводы не уменьшается.

"Хотелось бы скорейшего открытия рейса из Баку в Минводы. И я думаю, что это еще больше будет стимулировать отдыхать у нас на Ставрополье, да и нас тоже. Мы тоже любим отдыхать в Баку", - сказал Владимиров.