Экс-мэру Белгорода отменили обвинительный приговор

Дело передали на новое судебное разбирательство

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Белгородский областной суд отменил приговор бывшему мэру Белгорода Антону Иванову, отправив уголовное дело на новое судебное разбирательство. Об этом говорится в картотеке суда.

В феврале Свердловский районный суд Белгорода приговорил экс-мэра города, бывшего генерального директора АО "Белгородская ипотечная корпорация" Антона Иванова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 11,3 млн рублей за взятки и превышение должностных полномочий.

"Фамилия: Иванов Антон Александрович. Перечень статей: ст. 290, ч. 6; ст. 285, ч. 3; ст. 285, ч. 3 УК РФ. Результат в отношении лица: обвинительный приговор отменен с передачей дела на новое судебное разбирательство", - говорится в сообщении.

Районным судом было установлено, что Иванов получил в качестве взятки автомобиль BMW 320D XDrive, компьютерную технику, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн рублей за заключение договоров от имени возглавляемой им корпорации о содействии коммерческим организациям. Кроме того, он принимал решения о предоставлении в собственность граждан земельных участков по заниженной стоимости, сумма причиненного ущерба превысила 14 млн рублей.

Иванова признали виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (два эпизода злоупотребления должностными полномочиями). Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с Иванова ущерба, причиненного ипотечной корпорации, в размере 14,3 млн рублей.