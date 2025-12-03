На Ставрополье работа по увеличению осадков в 2026 году продлится 1,5 месяца

Для минимизации риска убытков для аграриев в крае также активно развивается агрострахование

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет-лаборатория Росгидромета будет работать на Ставрополье в 2026 году с 15 марта до 1 мая, сообщил во время пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров. По сравнению с 2025 годом срок работы увеличится на 50%.

"Трехлетний контракт с Росгидрометом заключили об использовании авиасудна, которое будет вызывать искусственные осадки. Оно начнет работать у нас [в 2026 году] с 15 марта до 1 мая. Уверен, что это поможет урожаю, хотелось бы, чтобы урожай рос и мы для этого все делаем", - сказал он.

В 2025 году самолет-лаборатория работал в регионе в течение месяца. Это позволило на треть увеличить количество осадков. В результате в регионе был собран самый большой за всю историю урожай зерновых, который превысил 10 млн тонн.

"На 2026 год все решения связаны с хорошими семенами, с закладкой урожая. В целом видим, что у нас 98% всходов в хорошем качестве. Это от прошлого года разительно отличается", - отметил Владимиров.

Для минимизации риска убытков для аграриев в крае также активно развивается агрострахование, система страхования с господдержкой работает в регионе более 12 лет. Сельхозпроизводители вносят часть страховой премии, остальную часть компенсирует государство.