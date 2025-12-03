Путин вручил премию "Волонтер года" очищавшей Черное море после экокатастрофы

Анна Плужникова, несмотря на III группу инвалидности, приняла участие в мероприятиях по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин вручил премию "Волонтер года - 2025" Анне Плужниковой, которая помогала ликвидировать последствия катастрофы после крушения танкеров в Анапе.

"Анечка, мы вас поздравляем! Спасибо вам большое за вашу работу. И надеюсь на то, что она будет так же активно продолжаться, как вы это делали до сих пор", - обратился к победительнице президент.

Анна, несмотря на III группу инвалидности, приняла участие в волонтерской миссии по ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе, организуя питание для спасателей и добровольцев.