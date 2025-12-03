В Свердловской области привели в порядок в 1,5 раза больше дорог в 2025 году

Всего дорожники привели в нормативное состояние около 440 км

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты привели в порядок почти в полтора раза больше дорог в 2025 году в Свердловской области - около 440 км. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"В этом сезоне мы обновили почти в полтора раза больше свердловских дорог, чем в прошлом. Основные работы завершены. Специалисты проводят приемку последних объектов. <…> Всего дорожники привели в нормативное состояние около 440 километров дорог", - написал он.

Паслер пояснил, что работа ведется в разных направлениях. Так, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приведено в порядок 56 участков дорог и 23 искусственных сооружения: на объектах Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций, в Горноуральском, Нижнесалдинском, Артинском, Каменском, Алапаевском, Волчанском, Рефтинском, Невьянском, Шалинском и других муниципальных округах. Также отремонтировано, в том числе капитально, порядка 163 км и построено 4,8 километра дорог.

"В этом году завершен один из самых масштабных дорожных проектов - скоростной участок трассы М 12 "Восток" Дюртюли - Ачит, проходящий по Свердловской области, Пермскому краю и Башкортостану, а также новый 17 километровый участок автодороги Екатеринбург - Тюмень, известный уральцам как обход Богдановича. <…> На прямой линии было много вопросов на эту тему, потому что каждый человек ожидаемо хочет комфортно передвигаться по своему городу или селу. Сразу решить все невозможно, но мы работаем над этим. Зимой дорожники продолжают работы по устройству земляного полотна, монтаж металлических и железобетонных конструкций", - рассказал губернатор.

Отмечается, что специалисты уже разрабатывают проекты для новых участков строительства и ремонта в следующем сезоне.