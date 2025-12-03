Путин попросил волонтеров в Донбассе и Новороссии беречь себя

Глава государства отметил необходимость соблюдение необходимых правил

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил волонтеров, работающих в Донбассе, Новороссии, приграничных регионах, максимально соблюдать меры безопасности.

"Призывать быть аккуратными более-менее бессмысленно, тем не менее хочу это сделать. Все-таки надо по-максимуму соблюдать необходимые правила, обезопасить себя", - обратился глава государства к молодому человеку по имени Роман из Донецкой Народной Республики на встрече с волонтерами - участниками международного форума "Мы вместе".

Роман рассказал, что их команда работала на разных востребованных направлениях - в Курской области, в Анапе. "Стараемся помогать там, где это нужно, где есть запрос. Это как раз про объединение, про "Мы вместе", про цели движения", - отметил молодой человек.

По словам Романа волонтерской деятельностью он занимается с 16 лет. А в 18 лет, когда началась специальная военная операция, юноша пошел служить добровольцем. Молодой человек поделился с президентом трагической историей - друзья Романа погибли от обстрела ВСУ под Шахтерском во время выполнения гуманитарной миссии. "Наша команда не упала духом, мы работаем, продолжаем их дело, продолжаем помогать их семьям", - сказал Роман и поблагодарил президента за указ о страховании волонтеров, работающих в опасных зонах.