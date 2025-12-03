Хабенский назвал благотворительность важным показателем состояния общества

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Благотворительность является одним из важных индикаторов состояния общества в России, считает народный артист РФ Константин Хабенский. Об этом он сообщил журналистам на церемонии награждения лауреатов Международной премии "Мы вместе - 2025".

"Мне кажется, что благотворительность, неравнодушие, сострадание - это очень серьезный показатель состояния общества в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы каждый человек или как можно больше людей в России понимали, что мы вместе, что всегда найдется плечо или рука для того, чтобы поддержать друг друга", - сказал актер.

Кроме того, Хабенский подчеркнул, что первым шагом тех, кто только начинает путь в сфере благотворительности, является искреннее желание помочь. "Если есть желание, это уже прекрасно. Нужно понять в каком направлении действовать, кому [вам] хочется помочь? [Сейчас] очень много и благотворительных, и социальных, и медицинских направлений, в том числе благотворительность, связанная с миром животных", - отметил он.

По словам артиста, важно помнить, что участие может принимать разные формы. "Помощь бывает разная: финансовая, профессиональная, волонтерская... Если у вас есть желание, но нет на это финансовых возможностей, то вы можете [помочь] теми знаниями, тем временем, теми ресурсами, которым вы владеете", - заключил Хабенский.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.