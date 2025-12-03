Сообщество информагентств стран АТР приняло заявление о безопасности журналистов

Гендиректор ТАСС, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана Андрей Кондрашов считает важным не оставлять без внимания сознательное замалчивание трагедий

БОАО /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) призвала к обеспечению безопасности журналистов, работающих в горячих точках. Как говорится в совместном заявлении членов OANA, принятом по инициативе ТАСС в Боао (Южный Китай) по итогам 57-го заседания Исполкома этой организации, "журналисты на передовой выполняют общественную функцию, противодействуя дезинформации и отстаивая основополагающее право человека знать".

"Защита прав журналистов должна оставаться одним из приоритетов деятельности институтов власти всех стран", - подчеркивается в документе, одобренном единогласно всеми участниками заседания.

Генеральный секретарь OANA, заместитель генерального директора ТАСС Марат Абулхатин отметил, что "каждый журналист, придерживающийся принципов объективности и достоверности, должен работать в безопасных условиях и иметь право на выполнение своих профессиональных обязанностей без угроз и преследований".

В своей речи на заседании генеральный директор ТАСС, президент OANA Андрей Кондрашов напомнил о докладе предыдущего генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о безопасности журналистов за 2022-2023 годы, в котором были почти полностью проигнорированы журналисты российских СМИ, погибшие или раненные в ходе освещения специальной военной операции на Украине. "Для нас особенно важно не только всеми силами обеспечить безопасность наших коллег, работающих на передовой, но и не оставлять без внимания сознательное замалчивание трагедий", - добавил Кондрашов.

В ходе заседания Исполкома организации был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между OANA и Боаоским форумом предпринимателей. Документ предусматривает взаимную поддержку международных мероприятий. Со стороны OANA документ подписал Абулхатин.

По итогам встречи в Боао также единогласно было принято решение о проведении следующего, 58-го заседания в Дохе. Его организатором выступит Катарское информационное агентство.

OANA - крупнейшая в мире региональная медийная организация. Ее цель - обеспечение прямого и свободного обмена новостями между информационными агентствами региона, в котором проживает более половины населения земного шара. Сейчас OANA объединяет 41 информационное агентство из 33 стран. ТАСС председательствует в организации в 2025-2028 годах.