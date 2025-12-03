В ДНР ликвидировали более 8 тыс. стихийных свалок

Предприятие "Донснабкомплект" является региональным оператором по обращению с отходами в регионе

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Более 8 тыс. стихийных свалок мусора ликвидировали в ДНР с начала 2025 года, сообщила первый заместитель генерального директора "Донснабкомплекта" Зоя Иващенко во время прямой линии.

Государственное унитарное предприятие "Донснабкомплект" является региональным оператором по обращению с отходами в ДНР.

"Стихийных свалок мы вывезли 8,5 тыс. единиц. Это по всей республике. Составляет это 388 тыс. метров кубических. И только по Донецку мы вывезли 4,1 тыс. единиц свалок. И только донецкая цифра, из общего количества, составляет 241 тыс. кубометров", - сказала Иващенко.

В октябре Российский экологический оператор сообщил, что за три года в Донбасс и Новороссию было доставлено почти 35 тыс. мусорных баков и 563 мусоровоза. По данным РЭО, на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей ежегодно образуется 1,5 млн тонн отходов. Для их сбора установлено более 55 тыс. контейнеров.