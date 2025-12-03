На Ставрополье устранят водный и энергодефицит на курортах в ближайшие годы

По словам губернатора края, также планируется развитие дорожной инфраструктуры

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Водный и энергодефицит в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье планируется устранить в ближайшие годы. Также запланировано развитие дорожной инфраструктуры, сообщил во время пресс-конференции в ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Программа водоснабжения в 2025 году по Кавказским Минеральным Водам, она порядка 2,5 млрд рублей, полностью выполнена. Одну трубу мы на Тамбукан не достроили, но в начале следующего года достроим и фактически 90% поселков Предгорного муниципального округа обеспечим. Что касается электроэнергии - в 2027 году мы полностью снимем энергодефицит Ессентукской группы", - сказал он.

Владимиров отметил, что к развитию коммунальной инфраструктуры городов-курортов привлечены и частные инвесторы. "Есть партнер, который за собственные деньги будет обустраивать Малкинское месторождение подземных вод и продлевать водоводы в сторону Кавказских Минеральных Вод. Эшкаконское водохранилище - два партнера, один 600 млн рублей вкладывает, другой 2 млрд рублей будет вкладывать. Дополнительно на Железноводск и на Кисловодск получим порядка 40 тыс. кубометров воды", - пояснил глава региона.

Также власти региона намерены направить около 5 млрд рублей на ремонт дорог на Кавказских Минеральных Водах. "Порядка 3 млрд рублей собственных средств направляем и 2 млрд рублей целевых средств. Бештаугорское шоссе - строим четырехполосную дорогу. План строительства Западного и Северного обходов города Кисловодска существует. В любом случае допроектируем и будем выходить к федеральному финансированию", - сказал Владимиров.