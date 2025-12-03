Хуснуллин: в Донбассе и Новороссии восстановили почти 70 мостов и путепроводов

По словам заместителя председателя правительства России, также было отремонтировано порядка 6,7 тыс. км дорог

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Почти 70 искусственных сооружений, таких как мосты и путепроводы, восстановили в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях за три года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"С 2022 года в воссоединенных регионах отремонтировано порядка 6,7 тыс. км дорог и 69 искусственных сооружений, которые являются неотъемлемыми, а зачастую ключевыми элементами дорожного каркаса, обеспечивающими бесперебойное транспортное сообщение. При этом их возведение и реконструкция относятся к числу наиболее технически сложных задач в дорожном строительстве. По программе этого года движение запущено по девяти искусственным сооружениям общей протяженностью 730 м, работы продолжаются еще на двух объектах", - приводятся слова Хуснуллина в сообщении на сайте кабмина.

Вице-премьер добавил, что среди отремонтированных сооружений - 40-метровый мост через реку Грузскую в Макеевке ДНР, 60-метровый мост через реку Лугань в ЛНР. Работы на объектах ведутся под контролем госкомпании "Автодор".

"Мы восстанавливаем искусственные сооружения в исторических регионах, которые были изношены временем и повреждены при военных действиях. В Херсонской области во время капремонта участка трассы Новая Каховка - Геническ обновили мост через Каховский канал, благодаря восстановлению мостов районы в Мариуполе стали частью единой дорожной сети, а в Макеевке разгрузили центральную улицу города. Сейчас продолжаем работы в Енакиеве, Донецке и Луганске", - приводятся слова председателя правления госкомпании "Автодор" Вячеслава Петушенко.