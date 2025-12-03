В Элисте до конца ноября 2026 года создадут модельную библиотеку нового поколения

Проект будет реализован в рамках национального проекта "Семья"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Модельная библиотека нового поколения будет создана в Элисте до конца ноября 2026 года на базе Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. Проект будет реализован в рамках национального проекта "Семья", сообщил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в ходе личного приема граждан полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым.

С инициативой создания модельной библиотеки на базе центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина выступила жительница республиканского центра Светлана Аджиева.

"По моему поручению правительство Калмыкии и администрация Элисты проработали этот вопрос, мы готовим проектно-сметную документацию. <…> Начало строительных работ и оснащение библиотеки планируем начать уже в конце первого квартала 2026 года, а до 30 ноября 2026 года "под ключ" сдадим объект с благоустройством, оснащением, с пополненным книжного фонда. В рамках проекта библиотеку преобразят с учетом нашего национального колорита, также появятся комфортные зоны для детей, медиапространство и выставочная площадка", - сказал глава Калмыкии.

Руководитель Калмыкии отметил, что модельная библиотека нового поколения будет создана в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" на базе центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. В рамках модернизации в здании проведут капремонт, библиотеку оснастят современным оборудованием и мебелью, подключат к широкополосному высокоскоростному интернету, что обеспечит доступ к системе "Национальная электронная библиотека" и другим информационным ресурсам.

На создание модельной библиотеки выделяется порядка 15 млн рублей. Также при финансовой поддержке администрации города Элисты в течение трех лет на пополнение книжного фонда библиотеки планируется выделение 500 тыс. руб. ежегодно.