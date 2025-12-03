Восстановление осетровых в Азовском море потребует срок от пяти лет

Такие прогнозы представили ученые Южного научного центра РАН

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Восстановление численности осетровых в Азовском море может занять срок от 5 до 15 лет. Такие прогнозы представили ученые Южного научного центра РАН, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

"Важное направление работы - воспроизводство водных биоресурсов. Только с начала нынешнего года в водоемы региона выпущено более 17 млн штук молоди рыб. Запасы особо ценных видов рыб в Азовском море выросли, фиксируют ученые и осторожно прогнозируют постепенное восстановление численности осетровых в ближайшие 5-15 лет", - говорится в сообщении.

При этом ученые обеспокоены численностью сазана, леща и рыбца на фоне осолонения моря. По данным ученых, более 75% от общего объема вылова в бассейне составляют пиленгас и карась. По-прежнему угрозой для рыб остается браконьерство и уровень солености.

Как отметили в пресс-службе, регион ежегодно выращивает более 28 тыс. тонн товарной рыбы, занимая третье место в России и первое на юге страны.

Губернатор региона Юрий Слюсарь поручил подготовить подробный анализ состояния и стратегию развития водных биоресурсов и их добычи в бассейне Азовского моря.

Об Азовском море

Азовское море стало внутренним морем РФ после вхождения в состав России территорий Донбасса и Новороссии, а также денонсации Госдумой договора с Украиной по Азовскому морю и Керченскому проливу. Оно является самым мелким морем в мире - его глубина не превышает 13,5 м. Рост солености Азовского моря начался в 2007-2008 годах, ежегодно прибавляется в среднем 0,25 промилле. Причиной роста количества соли в воде, по словам специалистов, является сокращение пресноводного стока из реки Дон, в бассейне которого в последние годы выпадает заметно меньше осадков.