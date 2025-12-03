Путин поговорит с Лукашенко о помощи паралимпийцу Талаю с его проектами

Благотворитель рассказал президенту РФ о том, что одна из целей его фонда - помощь Донбассу

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал паралимпийцу и благотворителю Алексею Талаю из Белоруссии поговорить с главой республики Александром Лукашенко, чтобы он помог ему в том числе и с построением реабилитационного центра для детей с минно-взрывными травмами.

Талай рассказал Путину о том, что одна из целей его благотворительного фонда - помощь Донбассу. Одновременно с этим он реставрировал Брестскую крепость, а сейчас хочет заняться реставрацией усадьбы Великих князей дома Романовых под Минском, чтобы на его базе построить реабилитационный центр для детей с минно-взрывными травмами. Он попросил у главы российского государства помощи в этом вопросе.

"Хорошо, я пометил. И с Александром Григорьевичем [Лукашенко] поговорю. Уверен, он тоже подключится, поможет", - заверил Путин.