В Териберке ввели запрет на выход судов в море из-за ветра

На побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море скорость ветра составляет до 17 м/с

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МУРМАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Маломерные суда не смогут выйти в акваторию Баренцева моря до 5 декабря в Териберке в Мурманской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. Такое ограничение ввели из-за сильного ветра в Баренцевом море.

"Введено ограничение выхода маломерных судов с 00:00 мск 4 декабря 2025 года до 24:00 мск 5 декабря 2025 года на территории сельского поселения Териберка Кольского муниципального района", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни по Мурманской области сильный снег. На побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море - ветер до 17 м/с, увеличение высоты волны от 2 м и более.