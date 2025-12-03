Путин поблагодарил сестер милосердия за их труд

Глава государства рассказал, что молится за них

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заверил, что ценит работу медиков, сестер милосердия и молится за них.

Речь об этом зашла на встрече с волонтерами - участниками международного форума "Мы вместе". "Хотел бы от всех наших сестер милосердия передать вам, что они вас очень любят и молятся за вас", - обратился к президенту Алексей Заров - главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексея.

"Спасибо. Взаимно, - отреагировал Путин. - И им передавайте самые наилучшие пожелания и слова искренней благодарности".