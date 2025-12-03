Более 100 ростовских студентов приняли участие в "Играх по инфобезопасности"

Игры проходят второй год подряд, сообщил директор Центра медиастратегий Марк Быков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. "Игры по информационной безопасности" собрали более 100 студентов ростовских вузов в 2025 году. Об этом сообщил директор Центра медиастратегий Марк Быков на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС-Юг" в Ростове-на-Дону.

"Игры проходят уже второй год подряд. Если в прошлом году мы их начинали как собственную инициативу, без чьей-либо поддержки, то в этом году нас активно поддержало Агентство гражданских инициатив Ростовской области, выдав небольшой грант на реализацию проекта. В этом году было 100 человек, которые прошли финальные этапы и разбирали свои кейсы. Это студенты всех вузов Ростовской области, это ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), ДГТУ, РАНХиГС, гуманитарные направления - это журналисты, социологи, политологи, историки", - сказал Быков.

По его словам, среди основных инфоповодов для работ студенты выбирали темы спецоперации, геополитики и другие.

"Были истории, когда ребята выбрали темы, ну, назовем так, на острие, да, или которые имеют такой обширный резонанс, которые, казалось бы, вроде, должны "заходить". Но наша была задача ребятам рассказать, какие риски несут эти темы. То есть если у нас есть какая-то тема на острие, ее, вроде, можно выдать и получить хороший охват, но при этом за ней может тянуться огромное количество рисков", - добавил руководитель Центра управления регионом Ростовской области Юрий Емельянов, который находился в жюри "Игр".

Одной из основных задач "Игр по информационной безопасности" стало обучение студентов правильному креативу при создании различного контента, который не нарушает законодательство РФ и идет в рамках морали и этики.