В ДНР развитие инфраструктуры увеличило число занимающихся спортом почти на 14%

По словам врио министра спорта и туризма республики Евгения Ширшова, показатель превысил 237 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Число занимающихся физкультурой и спортом в ДНР превысило 237 тыс. Росту вовлеченности сопутствовало восстановление и строительство спортивных объектов, сообщил врио министра спорта и туризма республики Евгений Ширшов во время прямой линии.

"В течение 2022-2025 годов в республике восстановлены 94 спортивных объекта и построены 55, что помогло увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом. Так, в 2022 году физической культурой и спортом занималось около 208 тыс. человек, а на начало 2025 года - уже более 237 тыс. человек", - сказал Ширшов.

Он добавил, что по программе социально-экономического развития республики в Мариуполе восстановлен стадион "Портовик", завершаются работы в ледовом дворце "Айс-арена", в Донецке идет ремонт комплекса "Локомотив", в Макеевке - конноспортивной базы.