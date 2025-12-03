В ДНР повысили оснащенность учреждений спорта до 50%

Это произошло благодаря федеральной субсидии

ДОНЕЦК, 3 декабря. /ТАСС/. Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спорта ДНР выросла до 50% за счет федеральной субсидии, сообщил врио министра спорта и туризма республики Евгений Ширшов во время прямой линии.

"С 2023 по 2025 годы министерству спорта и туризма ДНР были предоставлены субсидии из федерального бюджета, - сказал Ширшов. - Получение субсидии на оснащение организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и в сфере образования, новым спортивным оборудованием и инвентарем, позволило увеличить обеспеченность <...> с 20 до 50%".

Он добавил, что благодаря субсидии почти 2,4 тыс. спортсменов и тренеров приняли участие в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. Кроме того, в 2024 году в республике закупили специализированный инвентарь для адаптивных видов спорта и два автобуса с подъемниками для колясок, чтобы доставлять спортсменов-инвалидов на тренировки и соревнования.